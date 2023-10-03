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Вросшую в кишечник трехкилограммовую опухоль удалили женщине хирурги в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrosshuyu-v-kishechnik-trehkilogrammovuyu-opuhol-udalili-zhenshhine-hirurgi-v-sochi
Вросшую в кишечник трехкилограммовую опухоль удалили женщине хирурги в Сочи
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Операцию провели врачи онкологического диспансера № 2.

Злокачественную опухоль обнаружили в селезенке пациентки. Опухоль была весом почти 3 кг, новообразование врастало в сосуды толстого кишечника.

«Хирурги провели операцию под видеоэндоскопическим контролем с ручной ассистенцией. При помощи оборудования, которое позволяет визуализировать сосуды с большим увеличением, врачам удалось сохранить кишечник и удалить опухоль полностью», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

Он напомнил, что операционные онкологического диспансера № 2 в Сочи оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить сложные хирургические вмешательства с минимальными рисками для пациента.

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