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В Новороссийске хирурги удалили пациенту почку, разорванную при падении с самоката

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-hirurgi-udalili-patsientu-pochku-razorvannuyu-pri-padenii-s-samokata
В Новороссийске хирурги удалили пациенту почку, разорванную при падении с самоката
Фото пресс-службы Городской больницы № 1 Новороссийска

Пострадавшего в ДТП с самокатом доставили в первую горбольницу Новороссийска.

По данным медиков, 20-летний парень упал с самоката, в больницу он поступил в очень тяжелом состоянии.

После обследования выяснилось, что него размозжена и полностью разорвана на две части левая почка, а также произошло забрюшинное кровотечение. В экстренном порядке пациенту пришлось удалить почку, восстановить ее оказалось невозможно.

Послеоперационный период прошел успешно. Сейчас пациент готовится к выписке, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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