В Новороссийске 15-летний подросток проглотил палочку от чупа-чупса и попал в больницу
Происшествия
21.06.2023 09:50
Об инциденте сообщили утром 21 июня в Telegram-канале ГБУЗ «Городская больница № 1 города Новороссийска».
Пятнадцатилетний подросток и его родители обратились в Городскую больницу за помощью. Юноша проглотил чупа-чупс, палочка от которого застряла и встала поперек в нисходящей части двенадцатиперстной кишки. Дежурный врач эндоскопического отделения с помощью эндоскопа и петли извлек пластмассовую палочку длиной 10 см. Операцию провели без наркоза.
По словам врачей, такие длинные инородные предметы, вклиниваясь между стенками кишечника, способны привести к их сквозному повреждению, что может стать угрозой для жизни.
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