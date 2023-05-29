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В Новороссийске хирурги вытащили из сердца женщины 20-сантиметровый катетер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-hirurgi-vytashhili-iz-serdtsa-zhenshhiny-20-santimetrovyj-kateter
В Новороссийске хирурги вытащили из сердца женщины 20-сантиметровый катетер

Венозный порт, частью которого и является оторвавшийся катетер, женщине установили в подключичную вену для постоянного ввода лекарств.

Долгое время пациентка не испытывала никаких неудобств. Однако, когда промывала порт, она почувствовала боль и жжение на месте установки катетера. Женщина обратилась в больницу, где ей сразу сделали рентген. Врачи увидели на снимке инородное тело в правом предсердии и правом желудочке. Медики срочно решили удалять мигрировавший катетер.

Под рентген-контролем рентгенэндоваскулярные хирурги горбольницы № 1 вытащили 20-см катетер из полости сердца: его захватили специальными ловушками и удалили через пункционное отверстие магистрального сосуда. Подобная операция даже не требует наркоза, пишет «Новороссийский рабочий».

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