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Врио главкома ВМФ назначен адмирал Александр Моисеев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrio-glavkoma-vmf-naznachen-admiral-aleksandr-moiseev
Врио главкома ВМФ назначен адмирал Александр Моисеев
Фото mil.ru

Адмирала Александра Моисеева назначили врио главкома ВМФ. Этим званием его представили 19 марта на официальной церемонии в Музее Военно-морской славы РФ в парке «Остров фортов» в Кронштадте

Моисеев вручил корабельные чаши Министерства обороны, знаки воинской доблести, экипажам атомных подлодок Северного флота.

Корабельные чаши получили экипажи АПК К-549 «Князь Владимир», АПК К-114 «Тула» и большой атомной подводной лодки БС 64 «Подмосковье».

Александр Моисеев в 2019 году возглавил Северный флот. Ране эту должность Николай Евменов.

Моисеев имеет медаль «Золотая звезда», два ордена Мужества и орден «За военные заслуги», сообщает «РИА Новости».

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