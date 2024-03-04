Кондратьев встретился с новым начальником краевого управления ФСИН Просверниным

Нового главу краевого ведомства Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву представил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев.

Глава региона поблагодарил Гостева за внимание к региону и вклад в обеспечение стабильной обстановки в крае, а также поздравил Александра Просвернина с новой должностью.

«Свой профессиональный путь вы начинали в Краснодарском крае, более 15 лет проработали в управлении ФСИН нашего региона. Вас хорошо знают как профессионального и ответственного руководителя. Вы понимаете, что важно реализовать запрос на справедливость. Заинтересованы в том, чтобы каждый, кто оступился и отбыл наказание, получил возможность вернуться к нормальной жизни», ― подчеркнул Кондратьев.

Губернатор отметил, что сотрудникам исправительных учреждений тоже нужна поддержка, необходимо улучшение условий труда. По его словам, предстоит большая совместная работа. Он добавил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество.

Гостев подчеркнул, что профессионализм и опыт Просвернина позволят ему успешно решать рабочие вопросы. Так, поставленные перед краевым управлением в прошлом году задачи в целом выполнение, а оперативная обстановка под контролем, отметил директор ФСИН РФ. Он добавил, что новому начальнику предстоит оперативно включиться в работу, исследовать реальное положение дел во вверенных подразделениях, наставить сотрудников на повышение эффективности работы по нескольким направлениям.

«К их числу относятся обеспечение режима правопорядка и законности в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, создание безопасных условий для несения службы личным составом. Особое внимание следует уделить реализации избирательных прав подозреваемых и обвиняемых на предстоящих выборах Президента РФ», ― отметил Гостев.

На встрече обсудили вопрос трудовой занятости заключенных. На Кубани действует технологичный производственный сектор по изготовлению свыше 250 наименований изделий легкой промышленности, дерево- и металлообработки. Кроме того, в потенциале можно развивать деятельность, обеспечивающую потребности оборонно-промышленного комплекса РФ.

Участники встречи отметили, новый федеральный закон «О пробации» поспособствует решению трудных жизненных ситуаций в рамках социальной адаптации. В законе определена система мер помощи бывшим осужденным. Для его реализации потребуется содействие всех органов власти.

Новый начальник УФСИН по Краснодарскому краю Александр Просвернин поблагодарил за высокое доверие. Он заверил, что все поставленные задачи будут выполнены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи провели кубок КВН ФСИН России.