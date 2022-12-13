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Врезались в лошадь: по дороге в Лаго-Наки в аварии погиб 28-летний житель Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrezalis-v-loshad-po-doroge-v-lago-naki-v-avarii-pogib-28-letnij-zhitel-krasnodarskogo-kraya
Врезались в лошадь: по дороге в Лаго-Наки в аварии погиб 28-летний житель Краснодарского края
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 12 декабря около 17:45 на 6 км дороги Даховская — Лаго-Наки в Майкопском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 22-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2111 и сбил лошадь. После этого машина съехала с проезжей части и перевернулась. В результате ДТП 28-летний житель Краснодарского края, который находился в машине в качестве пассажира, погиб на месте аварии.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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