Врезались в лошадь: по дороге в Лаго-Наки в аварии погиб 28-летний житель Краснодарского края

Авария произошла 12 декабря около 17:45 на 6 км дороги Даховская — Лаго-Наки в Майкопском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 22-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2111 и сбил лошадь. После этого машина съехала с проезжей части и перевернулась. В результате ДТП 28-летний житель Краснодарского края, который находился в машине в качестве пассажира, погиб на месте аварии.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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