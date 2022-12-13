Врезались в лошадь: по дороге в Лаго-Наки в аварии погиб 28-летний житель Краснодарского края
Происшествия
13.12.2022 11:38
Авария произошла 12 декабря около 17:45 на 6 км дороги Даховская — Лаго-Наки в Майкопском районе Адыгеи.
По предварительным данным, 22-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2111 и сбил лошадь. После этого машина съехала с проезжей части и перевернулась. В результате ДТП 28-летний житель Краснодарского края, который находился в машине в качестве пассажира, погиб на месте аварии.
По факту ДТП проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
Читайте также: вышла на дорогу в темноте: грузовик сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку на Кубани.
Популярные новости
- Краснодарского экс-судью Юрия Захарчевского будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
- Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего в горах Сочи
- На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
- Председателя ЖСК осудили за хищение почти 189 млн рублей дольщиков в Краснодаре
- Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского