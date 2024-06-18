Время работы семи маршрутов трамваев изменится на два дня в Краснодаре

Маршруты будут работать по другому расписанию 19 и 22 июня в связи с заменой рельсошпальной решетки на трамвайных путях на пересечении улиц Горького и Рашпилевской.

Раньше времени работу завершат маршруты № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21.

Вагоны маршрута № 2 «Индустриальная — Декабристов» 19 июня отправятся:

в 21:15 от Индустриальной;

в 21:10 от Декабристов;

22 июня последний трамвай № 2 отправится:

в 21:06 от Индустриальной;

в 21:24 от Декабристов.

Вагоны трамвая № 3 «Западное депо — Декабристов» 19 июня отправятся:

в 21:09 от Западного депо;

в 22:01 от Декабристов;

22 июня последний трамвай № 3 отправится:

в 21:01 от Западного депо;

в 21:50 от Декабристов.

Последние трамваи № 6 «Юбилейный мкр. — Димитрова» 19 июня отправятся:

в 20:58 из Юбилейного мкр;

в 21:32 от Димитрова;

22 июня последний вагон трамвая № 6 отправится:

в 21:00 из Юбилейного мкр;

в 22:01 от Димитрова.

Вагоны трамвая № 7 «Западное депо — Димитрова» 19 июня отправятся:

в 21:17 от Западного депо (обратно от Димитрова в 22:09 по улице Титаровской);

в 21:45 от Димитрова (по маршруту по Стасова);

22 июня последний трамвай № 7 отправится:

в 21:15 от Западного депо (обратно от Димитрова в 22:05 по Титаровской);

в 21:50 от Димитрова (по маршруту по Стасова).

Последние трамваи № 11 «Юбилейный мкр. — ж/д вокзал Краснодар-I» 19 июня отправятся:

в 21:34 из Юбилейного мкр;

в 22:10 от ж/д вокзала;

22 июня последний вагон трамвая № 11 отправится:

в 21:23 из Юбилейного мкр;

в 22:01 от ж/д вокзала.

Вагоны трамвая № 15 «Петра Метальникова — ж/д вокзал Краснодар-I» 19 июня отправятся:

в 21:17 от Петра Метальникова;

в 21:04 от ж/д вокзала;

22 июня последний трамвай № 15 отправится:

в 21:22 от Петра Метальникова;

в 21:14 от ж/д вокзала.

Вагоны трамвая № 21 «Петра Метальникова — Юбилейный мкр.» 19 июня отправятся:

в 21:47 от Петра Метальникова;

в 20:44 из Юбилейного мкр;

22 июня последний трамвай № 21 отправится:

в 21:36 от Петра Метальникова;

в 20:38 из Юбилейного мкр.

Рейс маршрута № 21 пройдет 19 июня в 21:00 из Юбилейного микрорайона по измененному маршруту до конечной на улице Декабристов, а 22 июня в 21:08 — по укороченному маршруту до остановки на улице Солнечной, в 21:26 — до конечной «Декабристов».

Кроме того, трамваи маршрутов № 3 и № 7 от Западного депо и № 6, 11, 21 из ЮМР после 21:00 будут следовать до остановки на улице Пашковской и от нее в обратном направлении.

Подробности о движении трамваев можно уточнить по телефону МУП «КТТУ» — 8 (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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