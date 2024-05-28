Более 3 млрд рублей получила «Синара» на развитие трамвайной сети в Краснодаре

Компания «Синара-ГТР Краснодар» в прошлом году получила капитальный грант на развитие транспортной инфраструктуры в городе, сообщил глава департамента финансов Краснодара Александр Чулков.

«Более 3 млрд рублей — это капитальный грант ООО «Синара — ГТР Краснодар» на строительство 1,5 км трамвайных путей на пересечении улиц Московской и Красных Зорь и 40 трамвайных вагонов», — рассказал чиновник.

Чулков уточнил, что из общей суммы капитального гранта, предоставленного «Синаре»: 2,9 млрд рублей — это средства федерального бюджета, 106 млн рублей — регионального и 15 млн рублей — городского, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: в Краснодаре скоро начнут укладывать трамвайные пути к Западному обходу. На месте строительства будущей трамвайной ветки в западной части города уже идут подготовительные работы.