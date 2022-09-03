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«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео

Политика
03.09.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/vremya-prishlo-poka-ne-vygnali-ramzan-kadyrov-opublikoval-neodnoznachnoe-video
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Рамзан Кадыров. Фото t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 3 сентября опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале. В нем он говорит о том, что стал «долгожителем» среди глав субъектов, а также просит поддержать его и понять.

Кадыров поделился мыслями о том, что он 15 лет уже руководит республикой.

«У нас на Кавказе есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще приятнее. Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали. Хотя когда-то я был самым молодым и неопытным [руководителем региона — ред.]», — сказал глава Чечни.

Рамзан Кадыров сказал, что уже «начал думать об этом» и постарается «вовремя уйти». В подписи к видео руководитель республики добавил, что заслужил бессрочный и длинный отпуск.

Намекает ли глава Чеченской республики на скорую отставку, пока непонятно, однако в комментариях к публикации видно, что отпускать его намерены далеко не все.

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