Мать двух грудничков из Геленджика пожаловалась Рамзану Кадырову на покупателя машины из Грозного
Женщина записала видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи.
На видео жительница Геленджика рассказала, что год назад продала свой автомобиль Ford Focus жителю Грозного. Новый владелец иномарки не стал снимать автомобиль с регистрационного учета.
Она отметила, что ей стали приходить штрафы за чужие нарушения ПДД. С ее банковского счета уже списали 50 тыс. рублей, в том числе детские пособия. Всего штрафов накопилось на сумму 150 тыс. рублей. В основном они приходят за превышение скорости.
По словам жительницы Геленджика, из-за неоплаченных штрафов судебные приставы арестовали ее счета.
«Я надеюсь, уважаемый Рамзан Ахматович, что вы как глава региона поможете мне в моем вопросе. Да восторжествует справедливость», — заявила женщина в видеообращении.
Читайте также: в Северском районе мошенница почти на 100 тыс. рублей обманула учеников автошколы.
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
- Сотрудники нацпарка Сочи провели операцию по спасению рыб из пересохшей реки Агуры