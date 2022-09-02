Мать двух грудничков из Геленджика пожаловалась Рамзану Кадырову на покупателя машины из Грозного

Видео t.me/chpnvrsk

Женщина записала видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи.

На видео жительница Геленджика рассказала, что год назад продала свой автомобиль Ford Focus жителю Грозного. Новый владелец иномарки не стал снимать автомобиль с регистрационного учета.

Она отметила, что ей стали приходить штрафы за чужие нарушения ПДД. С ее банковского счета уже списали 50 тыс. рублей, в том числе детские пособия. Всего штрафов накопилось на сумму 150 тыс. рублей. В основном они приходят за превышение скорости.

По словам жительницы Геленджика, из-за неоплаченных штрафов судебные приставы арестовали ее счета.

«Я надеюсь, уважаемый Рамзан Ахматович, что вы как глава региона поможете мне в моем вопросе. Да восторжествует справедливость», — заявила женщина в видеообращении.

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