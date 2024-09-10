Время начинать тревожиться: врач Чун Тан назвал ранние симптомы опухоли мозга
Симптомы едва заметны. Это могут быть как утренние, так и ночные головные боли.
Британский врач-терапевт Чун Тан отметил, что головные боли при опухоли отличаются от мигреней более частым и нарастающим характером, боли длительные и начинаются либо утром, либо ночью. Также симптомами служат двоение и размытость в глазах, возникновение слепых пятен либо снижение периферического зрения.
«Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться», — предупредил доктор.
Кроме того, несколько симптомов связаны с двигательной активностью. Человеку труднее удерживать равновесие, появляются сложности при ходьбе, сообщает 360.ru.
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