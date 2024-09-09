Трихолог Кохас рассказала, почему осенью могут выпадать волосы

Выпадение волос в осенний период связано с частыми летними отравлениями.

Врач-трихолог Ольга Кохас отметила, что проблемы с ЖКТ сопутствуют интоксикации, поэтому случается выпадение волос.

«Внутри волосяных фолликул есть своя иммунная система для силы и роста волос. А проблемы с ЖКТ как раз подавляют эту систему», ― добавила она.

Доктор подчеркнула, что кишечные инфекции влияют на здоровье волос постепенно, поэтому пациенты приходят за помощью только осенью.

«После отравления, при сильной интоксикации, которая сопровождается приемом специальных препаратов, процесс выпадения запускается где-то спустя два месяца», ― цитирует специалиста радио Sputnik.

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