Нейропсихолог Тур объяснила, почему снятся ночные кошмары

Если вы столкнулись с кошмарными сновидениями, главное — успокоиться и занять себя чем-то расслабляющим, рассказала врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

По словам специалиста, людям снятся кошмары, когда у них накопился критический уровень стресса и тревожности. Через такие сновидения организм пытается сбросить напряжение.

«Наше бессознательное начинает генерировать ночные «приключения» для того, чтобы мы это прожили, потому что тело не может долго жить в тревожном напряжении», — отметила врач.

К числу факторов, вызывающих стресс, нейропсихолог отнесла фобии, психологические травмы из детства, а также любой негативный опыт и провалы в жизни, которые человек постоянно проживает внутри себя.

«Все это багажом накапливается в нашем сознании и в нашем бессознательном, создавая давление», — объяснила Екатерина Тур.

После ночного кошмара главное — успокоиться, продолжила специалист. Иначе велик риск, что панические атаки будут повторяться регулярно.

«Здесь важно учиться не реагировать еще большим стрессом, а идти в расслабление», — подчеркнула психосоматолог.

Кроме того, Тур посоветовала делиться своими переживаниями с другими людьми, а перед сном представлять какой-то приятный и расслабляющий сюжет. За два часа до сна лучше отложить рабочие и другие задачи, вызывающие тревожность, добавила специалист.

«И желательно все-таки гаджеты за час до сна не использовать, иначе у нас не включается мелатонин, наш важнейший гормон здорового сна», — цитирует Екатерину Тур радио Sputnik.

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