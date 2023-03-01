Временные центры выдачи Fan ID откроют возле стадионов «Краснодар» и «Фишт»
Центры начнут работу 4 марта в преддверии старта Российской Премьер-Лиги по футболу.
Возле стадиона «Краснодар» точки откроются в районе амфитеатра парка, в бутике спортивной экипировки и в здании стадиона возле выхода. Все точки оборудованы специальной аппаратурой для фото и идентификации личности, работать в них будут в общей сложности 20 человек.
На стадионе «Фишт» временные центры будут работать на южной стороне. Получить или подтвердить Fan ID можно перед матчем или в день его проведения.
Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги на всех 16 стадионах клубов. Заявление на оформление можно подать на «Госуслугах», после чего подтвердить личность в МФЦ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», временный центр выдачи Fan ID открылся 28 февраля в амфитеатре парка перед матчем ЦСКА — «Краснодар».
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