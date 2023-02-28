Центр выдачи Fan ID открылся в амфитеатре парка «Краснодар»
Спорт
28.02.2023 15:38
Центр будет работать 28 февраля с 15:00 до 20:15 перед матчем ЦСКА — «Краснодар».
Оформить карту «под ключ» или подтвердить заявление с «Госуслуг» в амфитеатре парка «Краснодар» можно при наличии паспорта или свидетельства о рождении для детей.
«В будущем планируется открытие еще двух таких центров на территории вокруг стадиона. Об их открытии и режиме работы мы сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. Свой первый домашний матч в этом году и ответную четвертьфинальную кубковую битву «быки» проведут 28 февраля. Начало в 19:30.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Прерванное из-за лавины водоснабжение восстановили в горном кластере Сочи
- В Туапсинском районе завершили работы по локализации оползня на трассе в районе поселка Дедеркой
- СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
- Массовые спуски в маскарадных костюмах и купальниках пройдут в горах Сочи
- В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер