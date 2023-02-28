Центр выдачи Fan ID открылся в амфитеатре парка «Краснодар»

Центр будет работать 28 февраля с 15:00 до 20:15 перед матчем ЦСКА — «Краснодар».

Оформить карту «под ключ» или подтвердить заявление с «Госуслуг» в амфитеатре парка «Краснодар» можно при наличии паспорта или свидетельства о рождении для детей.

«В будущем планируется открытие еще двух таких центров на территории вокруг стадиона. Об их открытии и режиме работы мы сообщим дополнительно», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. Свой первый домашний матч в этом году и ответную четвертьфинальную кубковую битву «быки» проведут 28 февраля. Начало в 19:30.