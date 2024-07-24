Временную сеть водоотведения обустраивают на улице Клинической в Краснодаре

На участке в рамках реконструкции «Росводоканал Краснодар» обустраивает временную сеть водоотведения диаметром 1 м с подключением насосной станции.

На объекте также обновят канализационные трубы диаметром 800 мм. Впоследствии на их место уложат основной коллектор протяженностью 400 м с большей пропускной способностью и диаметром 1,2 м.

Сейчас на сети очищают самотечную сеть, чтобы исключить подтопление близлежащих территорий. После этого начнется завершающий этап укладки оставшихся 70 м коллектора, обустройство колодцев и благоустройство территории.

«В связи с залеганием коллектора на глубине свыше шести метров, возникла необходимость параллельного выноса сетей газоснабжения, водоснабжения и устройства временных обводных линий водоотведения, — рассказал замдиректора по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Павел Буквич.

Все работы предусмотрены инвестиционной программой компании. В планах закончить реконструкцию сетей в четвертом квартале этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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