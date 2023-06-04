Временное изменение схемы движения по улице Зиповской в Краснодаре продлили до 5 июня

Ливень в Краснодаре помешал вовремя завершить запланированные работы по переустройству инженерных сетей на участке улицы Зиповской от Байбакова до Московской.

Работы на указанном участке продлили до конца суток 5 июня.

В связи с этим также продлеваются изменения схемы движения автобуса № 20. Маршрут продолжит объезжать участок от улицы Российской по Зиповской, Байбакова и Карякина до улицы Московской. Далее будет двигаться по установленному маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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