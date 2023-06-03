Новый асфальт уложили по нацпроекту на 37 улицах Краснодара

Работы уже полностью выполнены на 29 участках, еще на 8 ремонт практически завершили. Сейчас там наносят разметку, устанавливают знаки и бордюры и ремонтируют тротуары.

Ремонт выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Мы досрочно завершим план этого года. Осталось три улицы, где продолжается укладка дорожного полотна — Садовая, Длинная и Платановый Бульвар. Планируется, что до конца июня на этих улицах ремонт завершится», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Уже отремонтировали улицы Фадеева, Новороссийскую, Полины Осипенко, Ставропольскую, Фадеева, Пугачева, Деповскую, Пионерскую, Таманскую, Фрунзе, Кавказскую, Айвазовского, Новую, Димитрова, Бургасскую, Ленина, Юннатов, Офицерскую, Котовского, Думенко, Спортивную, Власова, Пригородную, Первомайскую, Колхозную и Аксайскую, а также улицы Шевченко и Кубанская в станице Елизаветинской, Молодежная в хуторе Ленина и Шевченко в станице Старокорсунской.

Завершается ремонт на улицах Орджоникидзе, Толбухина, Братьев Дроздовых, Карасунской, Чернышевского, Карякина, Дзержинского и Советской.

Всего по нацпроекту в 2023 году отремонтируют 40 участков дорог — более 60 км. С 2017 года в городе обновили 326 участков общей протяженностью 410 км, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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