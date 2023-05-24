Два участка улиц отремонтируют до 1 сентября в Губернском микрорайоне Краснодара

Работы проведут на улице Героев-Разведчиков на участке от Героя Яцкова до Домбайской, а также по Западно-Кругликовской — от Домбайской до Семигорской. Всего в порядок приведут около 1 км дорожного полотна.

Ремонт дорог планируют начать в конце июня, а завершить — до 1 сентября. Его проведут за счет муниципального бюджета.

Кроме того, в Губернском микрорайоне реконструируют улицу Домбайскую. Там продолжается переустройство инженерных сетей. Сейчас работы на участке завершены почти наполовину, их планирую закончить также к 1 сентября.

Такой комплексный подход поможет разгрузить движение и улучшить транспортную ситуацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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