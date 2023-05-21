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В Краснодаре участок улицы Котовского с 10 июня станет односторонним

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-uchastok-ulitsy-kotovskogo-s-10-iyunya-stanet-odnostoronnim
В Краснодаре участок улицы Котовского с 10 июня станет односторонним
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет об участке улицы Котовского от улицы Головатого до улицы Северной. В ночь с 9 на 10 июня движение на этом участке станет односторонним.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, движение здесь реорганизуют для оптимизации дорожного трафика и увеличения пропускной способности улиц.

Чтобы проехать от улицы Северной до улицы Головатого существует альтернативный маршрут по другим улицам. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: до 31 июля перекроют движение на двух улицах Краснодара из-за ремонта на теплосетях.

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