В Краснодаре участок улицы Котовского с 10 июня станет односторонним

Речь идет об участке улицы Котовского от улицы Головатого до улицы Северной. В ночь с 9 на 10 июня движение на этом участке станет односторонним.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, движение здесь реорганизуют для оптимизации дорожного трафика и увеличения пропускной способности улиц.

Чтобы проехать от улицы Северной до улицы Головатого существует альтернативный маршрут по другим улицам. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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