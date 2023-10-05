Временно перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту

О временном ограничении движения транспорта по Крымскому мосту сообщили 5 октября.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По данным на 17:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

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