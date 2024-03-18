Временно ограничат движение транспорта 20 марта в центре Краснодара
Общество
18.03.2024 17:10
Ограничение движения связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного Международному дню человека с синдромом Дауна.
В связи с этим движение транспорта ограничат с 6:00 до окончания мероприятия на участке улицы имени Гоголя — от Красноармейской до Красной.
Также здесь 19 марта с 22:00 освободят территорию от транспорта, чтобы организовать автостоянку для участников и гостей мероприятия. В связи с ограничениями водителям следует заранее планировать свой маршрут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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