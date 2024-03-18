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Временно ограничат движение транспорта 20 марта в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vremenno-ogranichat-dvizhenie-transporta-20-marta-v-tsentre-krasnodara
Временно ограничат движение транспорта 20 марта в центре Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничение движения связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного Международному дню человека с синдромом Дауна.

В связи с этим движение транспорта ограничат с 6:00 до окончания мероприятия на участке улицы имени Гоголя — от Красноармейской до Красной.

Также здесь 19 марта с 22:00 освободят территорию от транспорта, чтобы организовать автостоянку для участников и гостей мероприятия. В связи с ограничениями водителям следует заранее планировать свой маршрут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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