Три «дачных» автобусных маршрута начали работу в Краснодаре

По сезонному расписанию автобусы буду ездить до 15 ноября.

Краснодарцы снова могут воспользоваться автобусами маршрутов № 6 «Центральная аллея Славянского кладбища — ул. Круговая», № 160А «Бальнеолечебница — дачи «Дубки» и № 177А «Ул. им. Тюляева — 21 км Ростовского Шоссе».

Также в связи с началом дачного сезона на двух маршрутах увеличат количество автобусов: № 114 А «Краснодарская ТЭЦ — посёлок Дорожный» и № 154А «улица имени Гаврилова — 21 км Ростовского шоссе», сообщает пресс-служба мэрии.

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