Проезд в трамваях и троллейбусах Краснодара может подорожать к концу лета

Предположение о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте МУП «КТТУ» высказал глава Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Он напомнил, что в последнее время стоимость проезда в транспорте увеличивается каждый год. Коммерческие перевозчики Краснодара уже повысили цену на проезд до 45 рублей. По мнению Петрова, в ближайшие полгода стоимость проезда увеличит и МУП «КТТУ».

«Скорее всего, повышение у муниципальных предприятий с 40 рублей до какой-то цифры состоится к концу лета, либо же осенью этого года», — сказал Петров.

По его словам, из-за расчета себестоимости осуществления пассажирских перевозок, стоимость проезда в автобусах у коммерческих перевозчиков в Краснодаре должна быть не менее 80 рублей. Однако жители к этому просто не готовы.

Глава Союза транспортников Кубани подчеркнул, что рентабельность пассажирских перевозок в регионе на сегодняшний день составляет около 4-5%, сообщает «РБК Краснодар».

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