Временно ограничат движение транспорта 17 февраля в центре Краснодара

Ограничение движения связано с проведением торжественного мероприятия, посвящённого празднованию Дня животновода Краснодарского края.

В связи с этим движение транспорта ограничат с 5:00 до 18:00 на участках улиц им. Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

Также с 22:00 16 февраля до 18:00 17 февраля от транспортных освободят участки улиц им. Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. Здесь будет организована автостоянка для участников и гостей мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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