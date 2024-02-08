Движение автомобилей на трассе М-4 «Дон» ограничат под Краснодаром

Схему движения транспорта временно изменят на 1353 км федеральной автодороги М-4 «Дон» на территории Адыгеи.

С 20 февраля там закроют движение по путепроводу, расположенному у поворота на Майкоп. Ограничения будут действовать до 15 июня. Это необходимого для проведения планового ремонта.

В период перекрытия путепровода на М-4 «Дон» водители смогут воспользоваться альтернативными маршрутами: для проезда в сторону Горячего Ключа со стороны Майкопа предусмотрели разворот на 1351 км, для проезда в сторону Майкопа со стороны Краснодара можно развернуться на 1354 км.

Водителей просят быть внимательней и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

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