Участок трассы А-160 отремонтируют под Кореновском

Ремонт выполнят на участке с 64 по 80 км федеральной автодороги А-160 Майкоп — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.

На 16 км трассы восстановят покрытия и посадочные площадки, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, устроят новые автопавильоны, восстановят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку из термопластика.

Ремонтные работы на автодороге А-160 выполнят без ограничения дорожного движения. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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