Вреден ли фен: трихолог рассказал, как правильно сушить волосы

Распространенное убеждение, что частое использование фена портит волосы, устарело. Современные приборы и правильно выбранный температурный режим не навредят.

О том, как правильно сушить волосы, рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. Она подчеркнула, что волосы не пострадают, если сушить их интенсивной, но не горячей струей воздуха.

«Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и шпарил горячий воздух. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струей воздуха, и никак не вредят волосам. Единственное, конечно, не надо выставлять максимальную температуру», — сказала Нагайцева.

По ее словам, слишком горячий воздух вредит не столько стержням волос, сколько коже головы. От высоких температур кожа пересыхает, возникает чувство стянутости, зуд или перхоть. Кроме того, можно получить ожог. Перед сушкой на волосы можно нанести термозащитные средства.

«Термозащита создает пленку на поверхности волос, но эту же пленку создают и бальзамы, и несмываемые флюиды, все они направлены на защиту стержней волос. Поэтому дополнительная термозащита не нужна, но если есть желание, то ее можно использовать. Я бы термозащиту рекомендовала тем людям, которые использует плойки или утюжки, которые нагреваются до высоких температур и оказывают непосредственное воздействие на пряди», — сказала трихолог.

Ложиться спать с мокрыми волосами тоже вредно.

«Есть люди, которые после мытья головы ложатся спать с мокрыми волосами. Это не очень хорошо, потому что мокнет подушка и повышается влажность. Кроме того, волосы высыхают неравномерно, и там, где они дольше всего сохнут, создается подходящая среда для патогенной микрофлоры. Поэтому лучше всего хоть немножко, но в прикорневой зоне волосы просушить. По длине сушить необязательно», — цитирует Нагайцеву радио Sputnik.

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