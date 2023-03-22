Ворота для инфекций: врач предупредила об опасности мелких ранок на руках

Небольшое покраснение на руке может быть признаком повреждения кожи. Мелкие ранки и трещины — это «открытые ворота» для патогенов, и оставлять их без внимания опасно.

О том, чем опасны мелкие повреждения, рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

Терапевт напомнила, что человек ежедневно сталкивается с патогенными бактериями, грибками и паразитами, которые могут проникнуть в организм через маленькие ранки на коже.

«Стрептококки, и стафилококки, и кандиды, и аспергиллы — все это находится в воздухе и оседает на поверхностях. Если мы взялись за поручень в метро, который до нас трогал человек, зараженный стафилококком, то инфекция обязательно попадет в ранку, а потом и в иммунную систему. Ребенок, играя в песочнице, может слегка поранить руку, после чего в ранку попадет песок, в котором множество опасных микроорганизмов», — сказала Людмила Лапа.

По ее словам, нарушение целостности кожного покрова может в первую очередь чревато дерматологическим заболеваниям, в том числе пиодермии, дерматомиозиту и акне.

«Кожные болезни, вызванные проникновением патогенов через мелкие ранки, в свою очередь, оказывают плохое воздействие на иммунитет, не просто «раздергивая» его, а еще и провоцируя аллергии. Если бактерии и грибки расселяются в большом количестве, то мы получаем серьезное аллергическое заболевание — атопический дерматит», — предупредила врач.

Для профилактики специалист рекомендует тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест. Мелкие ранки нельзя оставлять без внимания, их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и регенерирующим кремом.

«Неглубокие ранки надо обрабатывать септиком, потом наносить увлажняющий и регенерирующий крем для рук. Бывает, что мы ранки не видим, но они есть, на них указывает покраснение, в этом случае все равно нужно пользоваться септиком и кремом. Инфекция проникает даже через самые поверхностные трещинки, которые не дошли до нижних слоев эпидермиса. Если ранки глубокие, то надо обратиться к врачу», — цитирует терапевта радио Sputnik.

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