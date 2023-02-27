Проверьте сердце: пульмонолог рассказал о причинах кашля

Кашель — это защитная реакция организма на раздражение особых рецепторов. Вызывать его могут не только заболевания органов дыхания.

О причинах кашля рассказал заслуженный врач России, терапевт, пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. Он отметил, что самой частой причиной становится инфекция верхних или нижних дыхательных путей.

«Пациенты при этом могут жаловаться на першение в горле, на осиплость в голосе. Кашель может сопровождаться одышкой, затрудненным выдохом, что говорит об отечности по ходу трахеи и бронхов. Различают горловой и бронхолегочный кашель», — уточнил Карабиненко.

Также кашель — частый спутник курильщиков. Утренний кашель появляется у них примерно через пять лет постоянного курения и может привести к хронической обструктивной болезни легких.

«Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется «утренний туалет бронхов курильщика». Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние. В итоге курение приводит к хроническому бронхиту курильщика. Самое главное, у большей части курильщиков появляется риск развития хронической обструктивной болезни легких. Полная картина этого заболевания может сформироваться при стаже курения свыше 30-40 лет, и люди становятся инвалидами», — сказал врач.

Кашель может провоцировать и прием некоторых лекарств. В частности, такой побочный эффект могут дать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Их иногда назначают людям, страдающим гипертонией. Этот кашель обычно начинается ночью и длится несколько минут. Купировать его невозможно, нужно отменять препарат.

Еще одной причиной кашля могут стать сердечно-сосудистые заболевания. Так кашель вызывает хроническая сердечная недостаточность.

«Если легочный кашель затрудняет выдох, то здесь пациенты отмечают затруднение вдоха. Кашель у больных с хронической сердечной недостаточностью может быть предвестником более тяжелых осложнений — отека легких и сердечной астмы. Сопровождаться кашлем могут также перикардиты», — сказал пульмонолог.

Он напомнил, что не стоит лечить кашель самостоятельно. Перед приемом лекарств необходимо проконсультироваться с врачом., пройти обследование и выяснить причину кашля, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: терапевт рассказал, как питаться при ОРВИ.