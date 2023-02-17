Фастфуд можно, молоко нельзя: терапевт рассказал, как питаться при ОРВИ

При простуде и ОРВИ люди часто теряют аппетит, но организму для борьбы с болезнью нужны питательные вещества. И «легкой пищи» может быть недостаточно.

Врач-терапевт Георгий Сапего отмечает, что во время болезни есть можно все, «от чего не тошнит». При этом не обязательно избегать еду, которую считают вредной, например фастфуд.

«При повышении температуры тела лучше не есть и не пить много горячего — такая пища сама по себе повышает температуру тела. На фоне простуды также часто ухудшается обоняние и закономерно меняется вкус продуктов. Поэтому больному человеку хочется чего-то пикантного, соленого и с усилителем вкуса. Фастфуд хорошо подойдет. Сезонная простуда не продолжается слишком долго, поэтому такая пища не успеет навредить. Отдельная история — куриный бульон, он стимулирует выделение слизи в бронхах и в носу, это смягчает кашель», — сказал Сапего.

Потеря аппетита во время болезни особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей. Также им не стоит переходить на «легкую пищу».

«У детей до восьми лет даже один пропущенный прием пищи во время болезни может привести к падению уровня глюкозы в крови. От этого ребенка тошнит, он становится вялым, от него пахнет ацетоном. Это пугает родителей и смущает медиков. Лучше до такого не доводить и регулярно кормить ребенка чем угодно, что ему нравится. Хуже всего, когда ребенок и рад бы покушать, но родители почему-то решили перевести его на «легкую пищу». Это распространенное явление. Так нельзя делать. Что касается пожилых людей, они и до простуды очень часто ограничивают себя в пище и жидкости. На фоне болезни они могут моментально ослабнуть. Поэтому пожилых нужно настойчиво поить и кормить, как и детей», — сказал врач.

Говоря о том, что лучше не употреблять во время болезни, терапевт назвал молочные продукты. На фоне простуды иногда снижается активность лактазы. Это фермент, расщепляющий молочный сахар. При снижении уровня этого фермента молочные продукты могут вызвать боли в животе, вздутие и послабление стула.

Врач также напомнил, как правильно принимать лекарства.

«Некоторые антибиотики нужно принимать на голодный желудок, то есть за час до еды или через два часа после еды. Так они правильно всасываются. Жаропонижающие лекарства часто раздражают желудок. Их лучше принимать во время еды или сразу после нее», — цитирует Сапего радио Sputnik.

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