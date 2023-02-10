Постгриппозный синдром: врач рассказал, сколько времени нужно на восстановление после болезни

Переболев, человек часто сталкивается с постгриппозным синдромом. Организм ослаблен и особенно восприимчив к новым инфекциям.

По мнению врачей, для восстановления после болезни человеку может потребоваться как минимум три недели или даже месяц. О том, как помочь победить постгриппозный синдром, рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

«После любых острых респираторных вирусных инфекций, но особенно после гриппа, наступает астения, постгриппозный синдром. То есть организм ослаблен, чувствителен к внешним влияниям. Иммунный статус понижен, и может возникнуть вторичная инфекция. С иммунитетом, в свою очередь, связано психоэмоциональное состояние. После гриппа у человека часто бывает снижено настроение, нет сил, ничего не хочется делать. Это состояние может сохраняться в течение трех недель и даже месяца, все зависит от возраста. Молодой организм будет быстрее восстанавливаться, пожилому потребуется больше времени», — сказал Горенков.

Для ускорения восстановления нужно начать укреплять общий иммунитет. В этом могут помочь витамины и плавное подключение физнагрузок.

«Это могут быть прогулки на свежем воздухе, начинать лучше с небольших расстояний. Не надо сразу идти в фитнес-зал. После гриппа, как правило, бывает воспаление дыхательных путей. В этот момент может помочь фитотерапия: растение солодка, например, хорошо повышает иммунитет после гриппа, благоприятно воздействует на дыхательные пути, способствует откашливанию мокроты», — сказал врач.

Реабилитационные программы, разработанные для перенесших COVID-19, также будут эффективными после гриппа. К ним относятся физиотерапия, различные ингаляции, дыхательные упражнения и ЛФК под руководством специалистов, сообщает радио Sputnik.

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