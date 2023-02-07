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Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Краснодаре превышен на 3,9%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/epidemicheskij-porog-po-orvi-i-grippu-v-krasnodare-prevyshen-na-3-9
Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Краснодаре превышен на 3,9%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Роспотребнадзора, в период с 30 января по 5 февраля в больницы края с симптомами ОРВИ обратились свыше 5 тыс. жителей. Из них 49,9% — дети до 14 лет.

На Кубани в целом превышения недельных эпидемических порогов не зафиксировано. Превышение на 3,9 % по совокупному населению выявлено в Краснодаре. Среди детей от 7 до 14 лет — на 17,2%, от 15 и старше — на 0,8%.

В общей сложности с начала эпидсезона лабораторно подтвердили 5 тыс. 372 случаев гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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