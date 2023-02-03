В России выявили второй случай заболевания «Кракеном»
Общество
03.02.2023 10:24
Об этом 3 февраля сообщили в Роспотребнадзоре. Второй случай заболевания «Кракеном» зафиксировали в Тыве.
«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом «Омикрона» XBB 1.5 «Кракен», — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что пациент переносит заболевание в легкой форме. Данный подвариант «Омикрона» имеет некоторые характеристики, позволяющие ему эффективно уклоняться от иммунной защиты. При этом специалисты не прогнозируют активное распространение «Кракена» в РФ, сообщает RT.
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