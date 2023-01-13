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Гинцбург рассказал о создании вакцины от «Кракена»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gintsburg-rasskazal-o-sozdanii-vaktsiny-ot-krakena
Гинцбург рассказал о создании вакцины от «Кракена»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специалисты НИЦ имени Гамалеи уже работают над созданием вакцины от коронавируса, которая сможет защитить людей от новых штаммов COVID-19, в том числе от «Кракена».

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («Кракен»). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — цитирует директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «Кракен». Его выявили у жительницы Пензенской области. В связи с выявлением нового штамма в стране Роспотребнадзор не планирует вводить каких-либо ограничений.

Новый подвариант штамма «Омикрон» впервые выявили в октябре 2022 года в США. Ему дали название «Кракен» в честь морского чудовища из скандинавской мифологии. Сейчас этот штамм активно распространяется по Европе и всему миру. По данным ВОЗ, подтвержденных признаков того, что «Кракен» имеет особую тяжесть заболевания, пока нет. Однако этот подвариант «Омикрона» более заразный.

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