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В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «Кракен»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-zafiksirovali-pervyj-sluchaj-zarazheniya-shtammom-kraken
В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «Кракен»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый подвариант штамма «Омикрон» впервые выявили в октябре 2022 года в США. Ему дали название «Кракен» в честь морского чудовища из скандинавской мифологии. Сейчас этот штамм активно распространяется по Европе и всему миру.

Первый случай заражения новым субвариантом «Омикрона» XBB.1.5 «Кракен» уже зафиксировали и в России на территории Пензенской области в рамках мониторинга данных геномов SARS-CoV-2, которые ежедневно загружают в национальную базу.

По данным ВОЗ, подтвержденных признаков того, что «Кракен» имеет особую тяжесть заболевания, пока нет. Однако этот подвариант «Омикрона» более заразный, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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