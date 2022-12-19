Врач дал жителям Кубани 12 рекомендаций, чтобы не заболеть гриппом и коронавирусом
Общество
19.12.2022 18:51
В последняе время по стране и в Краснодарском крае растет число заболевших свиным гриппом. Также в регионе продолжается пандемия COVID-19.
Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Александр Горячев дал 12 рекомендаций, чтобы не заразиться коронавирусом и гриппом:
- совет № 1 — вакцинироваться. Исследование показывает, что вероятность того, что вакцинированный человек заболеет минимальна. При этом болезнь в любом случае пройдет в легкой форме;
- совет № 2 — не переохлаждаться. После переохлаждения иммунитет ослабевает. Организм становится восприимчивее к вирусам;
- совет № 3 — держаться подальше от заболевших людей. Если с рядом с вами кто-то кашляет или чихает, лучше отойти от него на 5-7 метров.
- совет № 4 — соблюдать масочный режим. Маску нужно обязательно надевать в общественных местах и транспорте;
- совет № 5 — чаще полоскать рот и промывать нос водой с солью. Для этого нужно растворить 1 г соли в 100 мл воды;
- совет № 6 — принимайте витамины и правильно питайтесь. Рациональное питание позволит сохранить крепкий иммунитет. Нужно пить больше воды, отказать от фаст-фуда, соленого, сладкого и газировки;
- совет № 7 — соблюдайте правили личной гигиены. Важно часто и тщательно мыть руки с мылом, а также регулярно протирать пыль дома и на рабочем месте;
- совет № 8 — закаляться. Начать следует с малого: сна с открытой форточкой и обливания холодной водой. Неподготовленным людям не стоит начинать с закаливаться с холодного душа;
- совет № 9 — чаще отдыхайте и высыпайтесь. Важны прогулки на свежем воздухе и поездки на природу;
- совет № 10 — занимайтесь физической активностью. Занятия спортом и физкультурой укрепляют иммунитет;
- совет № 11 — не злоупотребляйте алкоголем и табаком. Наркотики, алкоголь и курение становятся причиной многих заболеваний, в том числе вирусных и простудных;
- совет № 12 — не употребляйте антибиотики без назначения врача. До проявления заболевания такое лечение не только бессмысленно, но и опасно для здоровья.
«Соблюдая эти рекомендации, вы сможете в разы увеличить шансы не заболеть вирусной инфекцией. Готовы предпринять усилия?!», — цитирует Горячева пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
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