Вражеские ракеты, снаряды и беспилотники сбили силы ПВО над Белгородом

Над Белгородом и Белгородском районом ночью и утром 17 января работала система ПВО, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. В жилом секторе повреждены остекление и кровля в жилом доме, загорелась хозпостройка. В одном из поселков отключили электричество.

«Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. В светлое время суток проведем дополнительный осмотр. Информация по повреждениям уточняется», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным Минобороны РФ, одна попытка киевского режима совершить теракт по объектам территории России произошла 17 января около 2:40. Дежурные силы ПВО уничтожили семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре украинских БПЛА самолетного типа. Вторая — ранним утром, были уничтожены четыре реактивных снаряда системы залпового огня RM-70 «Вампир» и два украинских беспилотника.

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