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Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-sbili-bespilotnik-na-podlete-k-belgorodu
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Фото t.me/mod_russia

Об этом вечером 15 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Информацию о последствиях в Белгородском районе уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. Информация уточняется», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

Попытка киевского режима совершить теракт с применением БПЛА самолетного типа на территории России пресечена около 20:30. Беспилотник уничтожили системы ПВО, сообщает Минобороны РФ.

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