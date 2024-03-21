Сафонов: не вижу смысла менять клуб в России, «Краснодар» — это мой дом

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал журналистам, каким видит свое будущее в российском футболе, а также рассматривает ли предложения из-за рубежа.

Голкипер назвал «Краснодар» олицетворением российского футбола. По его мнению, в стране сейчас нет клуба лучше, и он не рассматривает другие варианты.

«Я не вижу смысла уходить из «Краснодара» — это мой дом, место, где я вырос. Не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол — это «Краснодар». Для меня это так на данный момент. Не вижу других вариантов», — рассказал голкипер.

При этом он добавил, что его может заинтересовать хорошее предложение от клубов из Европы.

«Если будут предложения, будем думать по мере их поступления», — заявил Сафонов.

Сейчас «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков за 20 игр. «Зенит» на первом месте с 40 баллами, сообщает «РБ Спорт».

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