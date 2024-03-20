Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Девушка голкипера «Краснодара» Сафонова отказалась посещать выездные матчи клуба

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-golkipera-krasnodara-safonova-otkazalas-poseshhat-vyezdnye-matchi-kluba
Девушка голкипера «Краснодара» Сафонова отказалась посещать выездные матчи клуба
Фото instagram.com/motya_39

Марина Кондратюк, избранница вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова, регулярно рассказывала в своих соцсетях, как сопровождала команду во время игр, в том числе за пределами домашнего стадиона «быков».

По словам девушки, она всем сердцем болеет за клуб, в котором играет ее молодой человек, и, сидя на зрительской трибуне, каждый раз ждет взгляда Матвея перед игрой. Однако в силу обстоятельств Марина решила отказаться от выездов на гостевые матчи.

«Нет, больше я не полечу на выездные матчи. Это очень утомительно при закрытых аэропортах. Буду на домашние матчи ходить», — рассказала Кондратюк после последнего матча «черно-зеленых».

Она добавила, что сейчас дорога на игры, которые проходят в гостях, стала целым квестом из-за отсутствия возможности вылететь из Краснодара, пишет «Комсомольская правда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ожидалось, что аэропорт Краснодара возобновит работу в феврале. Однако решение о его открытии все еще не приняли. Аэропорт приостановил работу 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях