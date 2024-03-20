Девушка голкипера «Краснодара» Сафонова отказалась посещать выездные матчи клуба

Марина Кондратюк, избранница вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова, регулярно рассказывала в своих соцсетях, как сопровождала команду во время игр, в том числе за пределами домашнего стадиона «быков».

По словам девушки, она всем сердцем болеет за клуб, в котором играет ее молодой человек, и, сидя на зрительской трибуне, каждый раз ждет взгляда Матвея перед игрой. Однако в силу обстоятельств Марина решила отказаться от выездов на гостевые матчи.

«Нет, больше я не полечу на выездные матчи. Это очень утомительно при закрытых аэропортах. Буду на домашние матчи ходить», — рассказала Кондратюк после последнего матча «черно-зеленых».

Она добавила, что сейчас дорога на игры, которые проходят в гостях, стала целым квестом из-за отсутствия возможности вылететь из Краснодара, пишет «Комсомольская правда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ожидалось, что аэропорт Краснодара возобновит работу в феврале. Однако решение о его открытии все еще не приняли. Аэропорт приостановил работу 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.