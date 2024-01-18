Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в феврале
Общество
18.01.2024 17:56
Об этом 18 января сообщила председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко во время встречи с журналистами.
По ее словам, воздушная гавань краевой столицы готова снова принимать и отправлять пассажирские авиарейсы. Однако власти ждут разрешения ответственных лиц от специалистов Росавиации.
Галушко уточнила, что уже запланировали прямой рейс между Краснодаром и Стамбулом, который будет летать в дневные часы, сообщает «Ъ-Кубань».
Аэропорт Краснодара приостановил работу 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.
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