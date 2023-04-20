Вратарь «Краснодара» Сафонов заявил, что ничего не знает о своем уходе из клуба

Ранее журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что «Краснодар» может отдать своего основного голкипера — Матвея Сафонов в аренду одному из европейских клубов.

Футболист сообщил, что ничего не знает об этом и добавил, что в теории возможен любой вариант с его трансфером.

«Я совсем не разговариваю о трансферах. Мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну», — рассказал Сафонов.

Он добавил, что не может однозначно сказать, приходили ли руководству «Краснодара» ранее официальные предложения по его трансферу, сообщает «Матч ТВ».

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