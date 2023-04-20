Вратарь «Краснодара» Сафонов заявил, что ничего не знает о своем уходе из клуба
Спорт
20.04.2023 14:10
Ранее журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что «Краснодар» может отдать своего основного голкипера — Матвея Сафонов в аренду одному из европейских клубов.
Футболист сообщил, что ничего не знает об этом и добавил, что в теории возможен любой вариант с его трансфером.
«Я совсем не разговариваю о трансферах. Мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю. Если что-то и будет, то ближе к трансферному окну», — рассказал Сафонов.
Он добавил, что не может однозначно сказать, приходили ли руководству «Краснодара» ранее официальные предложения по его трансферу, сообщает «Матч ТВ».
Читайте также: голкипер ФК «Краснодар» Матвей Сафонов вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ. Его трансферную стоимость оценили в 15 млн евро.
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Полиция Новороссийска проверит информацию о подростках, испортивших электросамокат
- В Краснодаре иномарка спровоцировала массовое ДТП с участием еще 7 машин
- ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России
- Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
- Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей