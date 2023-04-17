Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ

Речь идет о вратаре «быков» Матвее Сафонове. Его стоимость оценивается в 15 млн евро.

Рейтинг составил профильный портал Transfermarkt. На первом месте оказался полузащитник «Монако» Александр Головин. Его рыночная стоимость оценивается на данный момент в 25 млн евро.

На второй строчке — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (15 млн евро). На третьем месте с такой же стоимостью оказался голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук занял четвертое место с 12 млн евро. Следом идет нападающий ЦСКА Федор Чалов с 10 млн евро.

Во второй пятерке расположились полузащитник «Зенита» Далер Кузяев (10 млн), нападающий «Спартака» Александр Соболев (9 млн), полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов (8 млн), полузащитник «Динамо» Даниил Фомин (8 млн) и защитник «Спартака» Георгий Джикия (8 млн).

Посещение стадионов, на которых проводятся игры РПЛ, осуществляется по Fan ID. Узнать о том, как получить паспорт болельщика, можно из статьи: «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться.