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Вратарь «Краснодара» Сафонов: у меня не было ни одного предложения от европейских клубов

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vratar-krasnodara-safonov-u-menya-ne-bylo-ni-odnogo-predlozheniya-ot-evropejskih-klubov
Вратарь «Краснодара» Сафонов: у меня не было ни одного предложения от европейских клубов
Матвей Сафонов. Фото fckrasnodar.ru

Голкипер краснодарского клуба и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что на данный момент не думает о смене клуба.

По его словам, до него ни разу не доходили конкретные предложения из Европы.

«Не знаю, какие трансферные новости были вокруг меня, но мне ни разу не говорили, что мной кто‑то интересуется из Европы. Похоже, это все слухи. Если мной не интересуются, значит, я пока что недотягиваю до уровня выше РПЛ», — заявил футболист.

Он отметил, что я не думает сейчас о другом клубе и все «цели и мечты здесь, с командой».

А как все будет меняться, будем смотреть каждые полгода. Если будет конкретное интересное предложение, буду точечно рассматривать», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

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