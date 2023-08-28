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ФК «Краснодар» вошел в топ-5 команд РПЛ по очкам и голам в 2023 году

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-voshel-v-top-5-komand-rpl-po-ochkam-i-golam-v-2023-godu
ФК «Краснодар» вошел в топ-5 команд РПЛ по очкам и голам в 2023 году
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

В рейтингах команд Российской Премьер-лиги по набранным очкам и забитым голам «Краснодар» занимает третьи места.

Всего в сезоне-2022/23 «быки» набрали 37 очков и забили 40 голов.

В рейтинге по количеству набранных очков лидерство разделили «Локомотив» и «Зенит» — они набрали 41 очко. Второе место у ЦСКА — 39 очков, четвертое у «Ахмата» — 31 очко.

По количеству голов также лидирует «Локомотив» — 44 забитых мяча. Второе место занимает «Зенит» — 41 гол, четвертое у ЦСКА — 39. Замыкает топ также «Ахмат» — 33 гола, сообщает Opta Sports в Telegram.

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