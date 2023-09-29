Вратарь Игорь Акинфеев назвал Сочи идеальным местом для завершения карьеры

О том, где лучше всего завершать карьеру профессиональному футболисту, легенда ЦСКА и сборной России поделился в интервью. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Поехал бы в Саудовскую Аравию? Нет. Лучшее место для окончания карьеры — Сочи», — сказал Акинфеев.

Футболист добавил, что все игроки разные: кто-то играет из-за любви к футболу, а кто-то из-за денег, сообщает «Чемпионат».

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с клубом он шесть раз выигрывал Чемпионат России, семь раз Кубок России и Кубок УЕФА. В его активе 110 матчей за сборную Россию.

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