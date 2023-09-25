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Словацкий хоккеист Криштоф признал, что климат в Сочи лучше, чем в Финляндии

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/slovatskij-hokkeist-krishtof-priznal-chto-klimat-v-sochi-luchshe-chem-v-finlyandii
Словацкий хоккеист Криштоф признал, что климат в Сочи лучше, чем в Финляндии
Фото пресс-службы администрации Сочи

Нападающий ХК «Сочи» Михал Криштоф сравнил климат в Сочи и Финляндии в интервью.

По его словам, в Сочи летом для него очень жарко. Когда хоккеист идет по улице, пот с него льется ручьем. Кроме того, его дочка не любит сильную жару, поэтому тяжело переносит летние температуры на курорте.

При этом Криштоф добавил, что к сочинской жаре надо просто привыкнуть. Он уточнил, что на его родине — в Словакии тоже бывает жарко летом, но в Сочи абсолютно другой уровень влажности.

«Мне нравится, что здесь много солнца. В Финляндии постоянно шел дождь, было тяжело. Солнце выходило только на пару часов. Так что рад оказаться в более солнечном месте», — сказал Криштоф в интервью «Чемпионату».

Михал Криштоф перешел в «Сочи» этим летом. До этого он выступал за владивостокский «Адмирал».

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