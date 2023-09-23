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В Сочи с начала года отдохнули 6 млн туристов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-nachala-goda-otdohnuli-6-mln-turistov
В Сочи с начала года отдохнули 6 млн туристов
Фото пресс-службы администрации Сочи

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, в этом году турпоток по сравнению с прошлогодними показателями вырос на 3%.

Всего с начала года на курорте отдохнули и оздоровились 6 млн человек, из которых более 4,3 млн — посетили Сочи летом.

«Высокий турпоток сохранится и в бархатный сезон: до конца сентября забронировано более 80% коллективных средств размещения, а в целом на осень — более 70%. По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять около 7,4 млн туристов», — сообщил мэр Сочи.

Также вырос показатель объема отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг организациями курортно-туристского комплекса Сочи. По итогам 7 месяцев он составил 38,1 млрд рублей или 117,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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